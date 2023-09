Kurz vor Wahl: Wieder U-Ausschuss zum Anschlag von Hanau

In dem Video geht es laut Landtagsangaben um Aussagen der Schwester eines Todesopfers. Sie kritisierte in einer Podiumsdiskussion der „Frankfurter Rundschau“ im Mai 2023 den einstigen Umgang mit Angehörigen der Opfer. Ihre Fragen an die Polizei seien damals nicht beantwortet worden, es habe keine Hilfsangebote gegeben, dafür aber zunächst sogenannte Gefährderansprachen der Polizei an sie selbst. Sie habe sich seinerzeit gefragt: „Ist mein Bruder Opfer oder Täter?“