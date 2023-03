Land bezahlt Hygieneartikel für Bedürftige

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Land Hessen will künftig gemeinsam mit den hessischen Tafeln Bedürftigen kostenfreie Hygieneartikel zur Verfügung stellen. Das berichtete das hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag in Wiesbaden. Bei dem Modellprojekt soll die Beschaffung und Verteilung von beispielsweise Periodenartikeln oder Inkontinenzhilfen mit 130.000 Euro gefördert werden, erklärte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne).