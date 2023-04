Das Land Hessen hat erstmals einen Klimabeirat

Wiesbaden.Das Land Hessen hat erstmals einen wissenschaftlichen Klimabeirat. Das Beratungsgremium ist im Klimagesetz vorgesehen, das der Landtag vor einigen Wochen beschlossen hatte. Es soll darüber wachen, ob die von der Landesregierung in die Wege geleiteten Klimaschutzmaßnahmen ausreichen, um die selbst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Umweltministerin Priska Hinz berief am Mittwoch in das Gremium Ulrike Jordan (Universität Kassel, Solar- und Anlagentechnik), Martin Lanzendorf (Goethe-Universität Frankfurt, Mobilitätsforschung), Sven Linow (Hochschule Darmstadt, Wärmelehre und Umwelttechnik), Iris Steinberg (Hochschule Darmstadt, Umweltingenieurwesen) und Flurina Schneider (Goethe-Universität Frankfurt, Soziale Ökologie und Transdisziplinarität).