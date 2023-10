Land nutzt erneut Frankfurter Messe für Flüchtlingsaufnahme

Die Einrichtung zur Erstaufnahme des Landes Hessen (EAEH) hat neben einem Hauptankunftszentrum in Gießen landesweit mehrere Niederlassungen sowie eine weitere Anlaufstelle am Frankfurter Flughafen. Aktuellen Daten zufolge sind derzeit rund 9600 Menschen in den verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Ein Großteil der Asylsuchenden stammt demnach aus Afghanistan, der Türkei und Syrien, auch Menschen aus der Ukraine gehören zu den eintreffenden Geflüchteten.