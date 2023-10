Land reduziert Energieverbrauch: Zehn Millionen Euro gespart

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Land Hessen hat bei seinen eigenen Liegenschaften in der Heizperiode 2022/2023 mehr als zehn Millionen Euro Energiekosten eingespart. Damit sei das selbstgesetzte Ziel, in der Landesverwaltung und an den Hochschulen 15 Prozent Wärmeenergie und 5 Prozent Strom weniger zu verbrauchen als in der vorangegangenen Heizsaison, weit übertroffen worden, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) in Wiesbaden mit. Als Heizperiode nannte ein Sprecher den Zeitraum 1. September bis 30. April.