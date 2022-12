Land will bei Klinikreform mitreden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen möchte bei der geplanten großen Krankenhausreform in Deutschland frühzeitig mitreden. Nach dem Grundgesetz seien die Länder für die Krankenhausplanung zuständig, betonte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden. Eine Expertenkommission hatte kürzlich zentrale Eckpunkte für eine Reform der Krankenhausversorgung in Deutschland vorgestellt. Die Bundesländer waren daran zunächst nicht beteiligt.