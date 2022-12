Landesrechnungshof: Fortschritte bei der Digitalisierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Landesrechnungshof hat die schwarz-grüne Landesregierung aufgefordert, die Versorgung Hessens mit schnellem Internet voranzutreiben. Die digitale Infrastruktur sei ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge, erklärte Präsident Walter Wallmann am Freitag in Wiesbaden bei der Präsentation seines Berichts zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes. Zur Beseitigung der weißen Flecken beim schnellen Internet sollte das Land gerade auf die Kommunen in den ländlichen Gebieten mehr zugehen.