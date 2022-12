Landessozialbericht: Armutsrisiko in Hessen gestiegen

Laut Landessozialbericht sind die Armutsrisikoquoten im Jahr 2020 in Deutschland und Hessen im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. In Hessen kletterte der Wert unter Bezugnahme auf das durchschnittliche bundesweite Einkommen von 16,1 Prozent (2019) auf 17,4 Prozent (2020). In Deutschland erhöhte sich die Quote im gleichen Zeitraum von 15,9 Prozent auf 16,1 Prozent. Die Armutsrisikoschwelle lag in Hessen für einen Einpersonenhaushalt 2020 bei 1194 Euro netto. Als einkommensarm gelten Haushalte mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens.