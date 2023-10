Landeswahlleiter rechnet mit genug Wahlhelfern: Über 60.000

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Landeswahlleitung rechnet bei der Landtagswahl an diesem Sonntag (8.10.) mit mehr als 60.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Das wäre ausreichend. „Gravierende Probleme sind uns von den Kommunen in der Vorbereitungszeit nicht berichtet worden“, teilt Landeswahlleiter Wilhelm Kanther der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. „Allerdings wird das von den Kommunen in eigener Regie organisiert. An der einen oder anderen Stelle mag es auch einmal Probleme gegeben haben - besondere Schwierigkeiten gab es aber im Allgemeinen nicht.“