Landeswahlleitung: „Höchste Zeit für Briefwahl!“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In gut zwei Wochen können die Hessen ihre Kreuzchen für ein neues Landesparlament machen - die Landeswahlleitung betont daher: „Höchste Zeit für Briefwahl!“ Denn wer seinen Antrag darauf nicht zum Beispiel per E-Mail, online bei seiner Gemeinde oder im zuständigen Wahlamt stellt, kann gleich dreimal auf den Postweg angewiesen sein, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden am Freitag mitteilte.