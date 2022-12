Landtag legt Reform des Gleichberechtigungsgesetzes vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Landesregierung will mit einer Reform des Gleichberechtigungsgesetz die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der öffentlichen Verwaltung verbessern. Unter anderem würden die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei ihrer Arbeit gestärkt, erläuterte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. In dem Gesetz werde zudem eine bessere Unterstützung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Erziehungs- oder Pflegeaufgaben verankert.