Landtagsabgeordnete rufen Bürger und Bürgerinnen zu Wahl auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der letzten Plenardebatte vor der hessischen Landtagswahl haben Abgeordnete fraktionsübergreifend die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich an der Abstimmung zu beteiligen. „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“, mahnte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Wagner. Auf der Welt sei sie in vielen Staaten kaum oder gar nicht vorhanden. „Wir hingegen dürfen am 8. Oktober in freien und geheimen Wahlen einen neuen Landtag wählen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch und gehen wir wählen.“