Landtagswahl: Deutlich mehr Briefwähler als vor fünf Jahren

Die Stadt Frankfurt teilt mit, bis zum 25. September seien 105.254 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden. „Bei der Landtagswahl 2018 wurden zum gleichen Zeitpunkt nur 57.581 Anträge auf Briefwahl bearbeitet, was einem Plus von rund 83 Prozent entspricht.“ Weiter heißt es in der Mainmetropole: „Noch nie gab es so viele Anträge auf Briefwahl bei einer Landtagswahl in Frankfurt am Main.“