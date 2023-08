Landtagswahl Hessen 2023: Die Briefwahl startet

Wie funktioniert die Briefwahl?

Man kann die Briefwahl ab 28. August entweder per Post oder persönlich in seiner Stadt oder Gemeinde vor Ort machen und abgeben. Die Entscheidung für eine Briefwahl muss nicht begründet werden, allerdings ist ein Antrag nötig. Dafür braucht man die Wahlbenachrichtigung, die man automatisch per Post zugeschickt bekommt. Dort ist auf der Rückseite ein Antragsformular vorgedruckt, das man ausfüllt und an seine Stadt oder Gemeinde zurückschickt. Man kann die Unterlagen auch direkt im Bürgerbüro abholen oder eine Person seines Vertrauens beauftragen, sie abzuholen. Dafür ist eine schriftliche Vollmacht nötig. Viele Städte und Gemeinden bieten die Beantragung auch online an.

Ist die Briefwahl beantragt, bekommt man den Wahlschein, den Stimmzettel, den Stimmzettelumschlag, den Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt zur Briefwahl, auf dem alles erklärt wird. Der ausgefüllte Stimmzettel geht zusammen mit dem Wahlschein in dem dazugehörigen Umschlag in den Briefkasten. Achtung: Briefwahl beantragen kann man nur bis zum 6. Oktober! Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag (8. Oktober) um 18 Uhr bei der Gemeinde eingegangen sein.