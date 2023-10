Landtagswahl Hessen: Die Ergebnisse in Live-Grafiken

Wiesbaden. Rund 4,3 Millionen Hessinnen und Hessen wählen am 8. Oktober – oder vorab per Briefwahl – ihren 21. Landtag. Seit 1999 stellt die CDU den Ministerpräsidenten in Hessen. Boris Rhein ist am 31. Mai 2022 die Nachfolge des langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier angetreten und will im Amt bleiben. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes könnte aber auch eine Frau die Position übernehmen, denn die SPD hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin nominiert. Für die Grünen geht Tarek Al-Wazir ins Rennen, während die FDP Stefan Naas aufgestellt hat. Die Linke hat gleich zwei Spitzenkandidaturen: Elisabeth Kula und Jan Schalauske. Nominiert für die AfD ist Robert Lambrou. Wer setzt sich durch? Hier sehen Sie am Wahlabend live die Ergebnisse.