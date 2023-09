Landtagswahl Hessen: Wahl-O-Mat als „Appetitanreger“

Wiesbaden. Als erster ist Christoph Degen fertig. „100 Prozent Übereinstimmung mit meiner Partei“, freut sich der hessische SPD-Generalsekretär über sein „richtiges Ergebnis“ beim Wahl-O-Mat zur Landtagswahl am 8. Oktober. Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) hat zur Vorstellung ihres Online-Tools, das am Donnerstag online ging, Vertreter aller im aktuellen Landtag sitzenden Parteien in Wiesbaden eingeladen, um den Wahl-O-Mat direkt selbst auszuprobieren.