Landtagswahl in Hessen: Der Live-Talk der VRM

Fragen gibt es viele: Wie steht es um die innere Sicherheit? Wie kann mehr Wohnraum geschaffen werden? Wie wollen die Spitzenkandidaten in Hessen die Erziehernot bekämpfen? Warum steht es um die Straßen und den ÖPNV so schlecht? Welche Koaltionspartner bevorzugen die Parteien? Wir nehmen die wichtigsten Aspekte in den Fokus.