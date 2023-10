Landtagswahl: Wir bieten Zahlen, Analysen und Live-Grafiken

Hessen. Es ist das politisch wichtigste Ereignis des Jahres in Hessen: Am kommenden Sonntag, 8. Oktober, findet die 21. Landtagswahl statt. Knapp 4,3 Millionen Menschen dürfen abstimmen. Mit welchem Ergebnis, das können Sie in Echtzeit auf unseren Nachrichtenportalen des Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de sowie in unseren News-Apps verfolgen.