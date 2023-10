Lauterbach: Versicherte nicht für Ärzte-Einkommen belasten

„Wir brauchen eine höhere Zahl von Medizinstudienplätzen“, betonte Lauterbach. Derzeit werde an einem Vorschlag gearbeitet, 5000 zusätzliche Studienplätze für das Medizinstudium pro Jahr zu schaffen. Dies könne die Arbeitsbedingungen für Ärzte verbessern, da es vielfach an Nachwuchs fehle. Zudem könne ohne diese zusätzlichen Studienplätze die Babyboomer-Generation nicht in der Qualität versorgt werden, wie das sinnvoll sei.