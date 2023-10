Lehrkräfte 2022 in 88 registrierten Fällen Opfer von Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Lehrkräfte sind in Hessens Schulen im Jahr 2022 in 88 Fällen Opfer von Gewalt geworden. In den beiden Vorjahren waren in der Polizeilichen Kriminalstatistik noch 47 Fälle (2020) beziehungsweise 30 Fälle (2021) registriert worden, wie das Kultusministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mitteilte. Jedoch galten in den Jahren 2020 und 2021 teils erhebliche Corona-Einschränkungen.