Letzte Plenarwoche vor der Landtagswahl beginnt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der letzten Plenarwoche vor der hessischen Landtagswahl stehen am Dienstag (ab 14.00 Uhr) im Parlament in Wiesbaden noch mal Themen mit Wahlkampfpotenzial auf der Agenda. Auf Initiative der FDP-Fraktion wollen die Abgeordneten über verlässliche Betreuungszeiten in Kitas diskutieren. Damit soll nach Ansicht der Freien Demokraten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser werden. Zudem geht es um Gesetzesinitiativen der SPD-Fraktion zu den Themen Verkehrswende sowie um die Digitalisierung in der Verwaltung. Weitere Plenartage diese Woche sind Mittwoch und Donnerstag. Die Hessen-Wahl ist am 8. Oktober.