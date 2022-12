Licht aus, Heizung runter: Städte wollen Kosten senken

Stuttgart (dpa/lhe) - . Angesichts steigender Energiepreise greifen Hessens Städte einer Erhebung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zufolge zu umfangreichen Sparmaßnahmen. Demnach haben 89 Prozent der befragten Kommunen die Außenbeleuchtung an ihren Gebäuden abgeschaltet und rund 82 Prozent haben die Heizungen in öffentlichen Gebäuden herunter gedreht. Drei von vier Städten gaben an, die Wassertemperaturen in ihren Schwimmbädern gesenkt zu haben.