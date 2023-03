Linke gegen Waffenlieferungen und für soziale Gerechtigkeit

Die Ablehnung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ist auch Bestandteil des Landtagswahlprogramms, das am Abend auf dem Parteitag beschlossen werden sollte. Schalauske und die Co-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kula wollen sich bei einem weiteren Parteitag am 22. April in Flörsheim als Spitzenkandidat und -kandidatin zur Verfügung stellen.