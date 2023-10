Linken-Politiker Schalauske sieht Perspektive für Partei

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Spitzenkandidat der Linken in Hessen, Jan Schalauske, sieht trotz des voraussichtlichen Ausscheidens seiner Partei aus dem Landtag eine Perspektive. „Die Linke in Hessen ist gut aufgestellt“, sagte er am Sonntag in Wiesbaden und verwies unter anderem auf die Kreisverbände sowie Mandatsträger auf kommunaler oder Kreisebene im Bundesland. „Das ist ein sehr solides Fundament“, sagte Schalauske, der auch Linken-Fraktionsvorsitzender im Landtag ist. Zudem hätten die Linken „sehr gute Kontakte“ in die Gewerkschaftsbewegung oder außerparlamentarische Bewegungen.