Lkw-Streik: Fahrer wollen Druck auf Auftraggeber machen

Der Lkw-Fahrer-Streik an der Raststätte Gräfenhausen ist nicht der erste. Bereits im April haben Fahrer derselben Spedition ebenfalls wegen nicht bezahlten Lohn dort fünf Wochen lang einen Arbeitskampf geführt. Laut DGB haben sie Petitionen an DHL und Intercargo geschickt, ihre schlechten Arbeitsbedingungen geschildert, und um Hilfe gebeten. Trotz dieser Petitionen und der Festnahme von Mazur im Aprilseien diese Unternehmen weiterhin an der Vermittlung von Transportkontakten zu Mazur beteiligt. Damit würde deutlich, dass diese Unternehmen Gesetzesbrüche in Kauf nehmen und die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes verletzen. Große Logistikunternehmen der Industrie und die multinationalen Unternehmen würden noch immer nicht gesetzeskonform handeln, so der Vorwurf des DGB. „Das geht zulasten der Fahrer.“