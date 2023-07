Lkw-Fahrer-Streik: Gewerkschaft sucht neuen Parkplatz

Gräfenhausen. Vor einer Woche waren es zwölf Fahrer, die an der Raststätte Gräfenhausen-West an der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt in Streik getreten sind. Inzwischen sind es nach Angaben von Gewerkschaften und Polizei etwa 110 in Gräfenhausen-West und zehn bis 20 auf der anderen Seite der Autobahn, an der Raststätte Gräfenhausen-Ost. Die Versorgung und die hygienische Lage beschrieb Michael Rudolph, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Hessen-Thüringen, am Mittwochnachmittag als bedenklich. „Der Rastplatz ist schlicht und ergreifend zu klein“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor Ort. Daher suche der DGB nach einem Ausweichquartier für alle Fahrer und Sattelzüge in einer Kommune in der Nähe.