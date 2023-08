Lkw-Fahrer-Streik: Politiker besuchen die Fahrer

Gräfenhausen. Knapp zwei Wochen dauert der Streik von Lastwagenfahrern einer polnischen Spedition an den Raststätten Gräfenhausen-West und -Ost an der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt. Am Sonntag erhielten die rund 130 Fahrer Besuch von Politikern. Der rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) sowie die SPD-Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, Heike Hofmann, informierten sich vor Ort über die Situation der Trucker. Auch Matthias Körner vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und Tiny Hobbs von Verdi waren dabei.