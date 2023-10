Lkw-Fahrer-Streik: „Sie hatten keine andere Option“

Es waren immer wieder Politiker zu Besuch in Gräfenhausen. Was erhoffen Sie sich von ihnen?

Politiker denken: Neue Gesetze sind bessere Gesetze. Aber wenn die Gesetze, die jetzt da sind, nicht überprüft werden, sind sie nicht das Papier wert, auf denen sie stehen. Eigentlich müssen wir zurück zur Basis: Was darf sein und was nicht? Wenn Mazur in Deutschland für drei Fahrzeuge Bußgeld von 3000 Euro zahlen muss, fahren 997 trotzdem. Es muss viel härter bestraft werden.