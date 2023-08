Lkw-Fahrer-Streik: Spediteur erstattet Anzeige gegen Trucker

Schon beim ersten Streik von Lastwagenfahrern, ebenfalls an der Raststätte Gräfenhausen-West, hatte der Spediteur versucht, die Männer einzuschüchtern: Mitglieder der in Polen bekannten Privatdetektei „Rutkowski Patrol“ waren am Karfreitag mit einem gepanzerten Fahrzeug angerückt. Die hessische Polizei beendete die Aktion. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, zudem wegen Landfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Körperverletzung.