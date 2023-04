Lkw-Streik an der A5: „Ein Fahrer würde sogar dort sterben”

„Ein Fahrer hat angedroht, dass er nun in einen Hungerstreik treten werde. Zur Not würde er dort sogar sterben.” Das berichtet Anna Weirich vom DGB-Projekt „Faire Mobilität”. Sie hat mit den Fahrern am Freitagnachmittag an der Raststätte eine Pressekonferenz abgehalten, um den aktuellen Sachstand zu verkünden. Die Männer, die zu großen Teilen aus Georgien und Usbekistan stammen, seien fest entschlossen, für ihre Gerechtigkeit zu kämpfen, sagt Weirich. Seit einer Woche erhalten zwar immer mehr Trucker ihren ausstehenden Lohn – doch es sei noch nicht alles überwiesen. Knapp 100.000 Euro würden insgesamt noch ausstehen. Die einzelnen Verhandlungen seien langwierig, erzählt die Gewerkschafterin.