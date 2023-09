Lkw-Streik Gräfenhausen: Fahrer treten in den Hungerstreik

Gräfenhausen. Rund 30 Lastwagenfahrer sind an der hessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen in einen Hungerstreik getreten. Sie und weitere 50 Fahrer stehen bereits seit Wochen an der A5 in der Nähe von Weiterstadt mit ihren Lkw und verweigern die Weiterfahrt. Die Fahrer fordern ausstehende Löhne ihres Spediteurs in Polen, Łukasz Mazur. Der Hungerstreik stellt nun die nächste Eskalationsstufe des Konflikts dar, wie Edwin Atema von der europäischen Transportarbeitergewerkschaft am Dienstag gegenüber mehreren Medien mitteilte. Atema ist von den Fahrern als Vermittler im Streik beauftragt worden.