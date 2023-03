Lorz zieht Bilanz der Unterstützung für ukrainische Schüler

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - . Seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges vor mehr als einem Jahr sind rund 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an hessischen Schulen aufgenommen worden. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will heute beim Besuch einer Schule in Bad Schwalbach im Taunus eine Bilanz der bisherigen Unterstützung des Landes für die Kinder und Jugendlichen ziehen.