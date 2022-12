Lübcke-Ausschuss: Markus H. verweigert größtenteils Aussage

So antwortete er etwa nicht auf Fragen nach dem Waffenbesitz von Stephan Ernst, wie er diesen kennengelernt habe sowie nach der Bürgerversammlung in Lohfelden im Jahr 2015, nach der Lübcke bedroht worden war. Zu seinen eigenen Waffen sagte H., diese habe er aus „Hobbygründen“ besessen, da er Interesse am „sportlichen Schießen“ habe. Zudem gab er an, es sei etwa Ende der 1990er Jahre versucht worden, ihn als Quelle für den Verfassungsschutz anzuwerben.