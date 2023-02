Lübcke-Ausschussvorsitzender warnt vor Schlammschlacht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat an die Landtagsfraktionen appelliert, für den Abschlussbericht an einem Strang zu ziehen. „Dieses Thema eignet sich nicht für eine politische Schlammschlacht“, mahnte Christian Heinz (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Demokraten unterschiedlicher Fraktionen verbinde mehr, als sie trenne. „Das sollten alle Beteiligten bei der politischen Aufarbeitung des schrecklichen Mordes an einem ehemaligen Kollegen berücksichtigen.“