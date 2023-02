Lübcke-Mord: Beuth und Bouffier sind Zeugen im U-Ausschuss

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Untersuchungsausschuss zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke werden heute prominente Zeugen im hessischen Landtag erwartet. Am Vormittag will das Gremium in Wiesbaden Innenminister Peter Beuth befragen, am Nachmittag den früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (beide CDU).