Lufthansa streicht alle Flüge nach Tel Aviv

Frankfurt/Tel Aviv (dpa) - . Angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel stellt die Lufthansa bis einschließlich Montag alle Flüge nach Tel Aviv ein. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Lufthansa alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag“, teilte das Unternehmen am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Lufthansa beobachte die Sicherheitslage in Israel kontinuierlich und stehe in engem Kontakt mit den Behörden. „Die Sicherheit unserer Gäste und Crewmitglieder hat für Lufthansa oberste Priorität.“ Bereits am Samstag waren Flüge der Lufthansa von Deutschland nach Tel Aviv gestrichen worden.