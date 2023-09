Mahnwache und Appell zu Reformen an deutsche Bischöfe

Vor der Kirche in der Wiesbadener Innenstadt, in der der Eröffnungsgottesdienst gefeiert wurde, standen auch Vertreter von „Out in Church“ mit den Regenbogenfahnen der LGBTQI+ Community. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, queere und intergeschlechtliche Menschen, das Pluszeichen ist ein Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter. Gemeinsam mit den Frauen- und Reformgruppen verteilten sie an Gottesdienstbesucherinnen und -besucher einen von 33 Gruppen unterzeichneten Appell, in dem die Bischöfe aufgefordert wurden, Verantwortung „für eine Kirche am Scheidepunkt“ zu übernehmen.