Mann darf kein Geld für Behandlung in Russland ausführen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auch Geld für eine medizinische Behandlung ist nicht vom Bargeld-Ausfuhrverbot nach Russland im Zusammenhang mit den geltenden Sanktionen ausgenommen. Das hat das Amtsgericht Frankfurt in einem am Freitag vorgestellten Urteil entschieden. Die mittlerweile rechtskräftige Entscheidung fiel bereits Ende Januar. (943 Ds 7140 Js 235012/22) Soweit aus juristischen Datenbanken ersichtlich, ist es das erste Urteil in diesem Zusammenhang.