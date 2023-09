Mehr Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt

Die Zahl der in hessischen Krankenhäusern angestellten Ärztinnen und Ärzte stieg im Jahr 2022 ebenfalls leicht an. Im Vergleich zum Jahr 2021 waren 2 Prozent mehr Menschen beschäftigt. Durch Teilzeit und geringfügige Beschäftigungen sank die tatsächliche Arbeitskraft des ärztlichen Personals aber um 1,2 Prozent. Auch die Zahl der Pflegekräfte stieg um 1,4 Prozent auf 38 250 Personen. Knapp jede zweite von ihnen arbeitete dabei in Teilzeit.