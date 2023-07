Mehr tun im Kampf gegen Judenfeindlichkeit in Hessen

Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen. (© Guido Schiek)

Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen. (© Guido Schiek)

Antisemitismus sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Daniel Neumann von den hessischen jüdischen Gemeinden. Die FDP will dagegen angehen – was sind die Vorschläge?