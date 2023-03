Menschenrechtsaktivistin Elman mit Friedenspreis geehrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die somalische Menschenrechtsaktivistin Ilwad Elman wird an diesem Mittwoch in Wiesbaden mit dem hessischen Friedenspreis 2022 ausgezeichnet. Die Ehrung wird mit Landtagspräsidentin Astrid Wallmann und Ministerpräsident Boris Rhein (beide CDU) im hessischen Landtag sein. Der hessische Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Ilwad Elman erhält die Auszeichnung für ihren Einsatz für Frieden, Entmilitarisierung und Menschenrechte in ihrem ostafrikanischen Heimatland.