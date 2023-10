Merz erinnert Bundesregierung an Deutschlandpakt

Taunusstein (dpa/lhe) - . Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, möglichst bald den angekündigten Deutschlandpakt anzugehen. Es müsse dringend etwa darüber gesprochen werden, wie die irreguläre Migration in die sozialen Sicherungssysteme reduziert oder möglichst schnell gestoppt werden könne, erklärte er bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Taunusstein am Freitag.