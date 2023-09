Merz fordert Hürden für Geschlechtsanpassungen

Mit Blick auf das von der Ampelregierung geplante Selbstbestimmungsgesetz sagte Merz, es gebe Menschen, die mit ihrer sexuellen Identität ringen und mit den staatlichen Vorgaben im Konflikt stehen. Es handele sich dabei um 3000 oder 4000 pro Jahr und deshalb müsse über die Frage gesprochen werden, wie ihnen der Weg erleichtert werden könne. Die Ampel will trans- und intergeschlechtlichen Menschen die Änderung ihres Geschlechtseintrags erleichtern. Jeder Mensch in Deutschland soll demnach künftig sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können.