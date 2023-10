Merz: Werden auch in Zukunft Zuspitzungen von mir hören

Berlin (dpa) - . CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Zuspitzungen in der Migrations-Debatte auch angesichts des Erfolgs der hessischen CDU mit einem moderaten Ton im Landtagswahlkampf verteidigt. „Der Oppositionsführer in Berlin muss auch hin und wieder mal zuspitzen dürfen“, sagte er am Montag nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin auf die Frage eines Reporters, welche Konsequenzen er aus dem Erfolg des hessischen Wahlsiegers und Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) ziehen werde.