Messe will Hallen nicht für Eritrea-Festival vermieten

Die Stadt ihrerseits verwies auf ein Schreiben von Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) an die Messegesellschaft aus dem Juli. Anlass sei gewesen, dass sich das Unternehmen zuvor an den Magistrat und alle Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung gewandt und „Unterstützung“ und rechtliche Beratung bei der Frage erbeten habe, ob und wie eine Ablehnung eines Mietvertrages rechtlich zu begründen sei. Darauf hatte Becher in dem Schreiben entgegnet, der Magistrat könne keine Risiken privatrechtlicher Angelegenheiten der Gesellschaft übernehmen oder für diese Prozesse führen. Der Magistrat werde weiterhin alles unternehmen, um gemeinsam mit Polizei und zuständigen Ministerien im Zuge der Gefahrenabwehr eine Wiederholung der Vorkommnisse zu vermeiden und auch Schaden von der Messe abzuwenden. „Wir würden uns wünschen, dass Sie als Unternehmer Ihrerseits aber in eigener Zuständigkeit prüfen, wie Sie das in Ihrer Macht Stehende tun können, um im Gesamtergebnis dazu beizutragen, dass die Ereignisse sich nicht wiederholen“, so Becher in dem Schreiben.