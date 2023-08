Messe will Hallen nicht mehr für Eritrea-Festival vermieten

Gießen (dpa/lhe) - . Nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals will die Messe Gießen das Gelände im kommenden Jahr nicht an die Veranstalter vermieten. „Da wir die Interessen der Stadt unterstützen, haben wir dem Zentralrat der Eritreer mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Situation von uns kein Mietvertrag ausgestellt wird“, teilte die M.A.T Objekt GmbH am Freitag mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Entscheidung berichtet.