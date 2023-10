Migration: Al-Wazir pocht in auf europäische Freizügigkeit

Wiesbaden (dpa) - . Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen hat der Spitzenkandidat der Grünen, Tarek Al-Wazir, in der Migrationsdebatte stationäre Grenzkontrollen erneut abgelehnt. „Wir erleben gerade, dass die Migration in Europa in Unordnung ist. Wir müssen wieder Ordnung reinbringen“, sagte der hessische Wirtschaftsminister am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Der Schlüssel dafür liege aber an den europäischen Außengrenzen.