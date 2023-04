Minister Al-Wazir: Menschen unterstützen, nicht überrumpeln

Herr Al-Wazir, Sie sind seit neun Jahren im Amt. In Sachen Verkehrswende, Energiewende, Transformation der Wirtschaft kündigen Sie viel an – warum ist bislang gefühlt so wenig passiert?

Gerade der Bereich Infrastruktur ist wie ein Tanker, den drehen Sie auch nicht sofort in eine andere Richtung. Das dauert etwas, aber Hessen ist Vorreiter der Verkehrswende. Wir geben im Landesstraßenbau inzwischen doppelt so viel Geld aus, aber davon mehr als 90 Prozent der Mittel für Sanierung statt Neubau. Wenn der Bund das rechtzeitig getan hätte, dann gäbe es heute keine einstürzenden Brücken wie die Salzbachtalbrücke. In den Bestand wurde jahrzehntelang zu wenig investiert. Den Etat für Radwege an Landesstraßen habe ich von 1,7 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 17 Millionen für 2024 verzehnfacht. Dazu habe ich den Personalabbau bei Hessen Mobil gestoppt, seit 2016 wird Personal aufgebaut, auch eine eigene Abteilung „Mobilität und Radverkehr“ und die „Task Force Radwege“: 18 Planerinnen und Planer, die sich nur um Radwege kümmern. Und die Mittel für RMV, NVV und VRN, also für Bus und Bahn, werden sich von 660 Millionen im Jahr 2014 auf 1440 Millionen im Jahr 2024 mehr als verdoppelt haben.