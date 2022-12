Minister Beuth verteidigt Innenetat gegen Oppositionskritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat den Haushaltsplan seines Ressorts gegen die deutliche Kritik der Landtagsopposition verteidigt. Im Gegensatz zum Bund werde Hessen in den nächsten beiden Jahren erneut mehr in die Innere Sicherheit im Land investieren, sagte der Minister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 würden jeweils 250 zusätzliche Einsatzkräfte in den Dienst kommen, so dass 2025 über 16.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen arbeiteten.