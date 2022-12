Ministerium: keine Kammer für Streits bei Unternehmenskäufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Justizministerium sieht derzeit keinen Bedarf, am Landgericht Frankfurt eine Kammer speziell für Streitigkeiten rund um Unternehmensübernahmen und -zusammenschlüsse einzurichten. Ein solches Ansinnen sei bislang auch weder durch das Landgericht Frankfurt noch durch die Rechtsanwaltschaft an das Haus herangetragen worden, teilte das Ministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion mit.